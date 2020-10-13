Барциц о десятилетнем итоге работы торгпредства Абхазии: нам не стыдно

В июле 2010 года по межправительственному соглашению было учреждено Торговое представительство Абхазии в России и соответственно, Торговое представительство России в Абхазии.
Руководитель Торгового представительства Абхазии в России Олег Барциц 11 октября написал заявление о своей отставке. В эфире радио Sputnik он подвел итоги работы организации.
"Без ложной скромности могу сказать, что эти 10 лет были насыщены кропотливой, упорной, целеустремленной работой. Результат этой работы может не слишком заметен на первый взгляд, но, я считаю, достаточно важный для Абхазии", - сказал Барциц.
Он подчеркнул, что главная функция торгового представительства – налаживание экономических связей, продвижение товаров страны на внешние рынки.
"Нам не стыдно за работу, которую мы проводили вместе с коллегами. Достаточно сказать, что мы восемь лет подряд достойно представляли и насыщали выставочную деятельность нашей сельскохозяйственной продукцией", - сказал Барциц.
По его мнению, это важнейшее направление работы правительства, руководителей аграрной отрасли, бизнес сообщества, поскольку Абхазия - аграрная страна.
"Правильно принятые решения, поддержанные энергией наших предпринимателей и фермеров способны дать серьезный результат для экономики страны. Одной из своих задач с 2014 года мы ставили серьезное вовлечение Абхазии в связанные с импортозамещением процессы, которые происходили в России. И сейчас я это расцениваю как гигантское окно возможностей для нашей экономики. К сожалению, может быть, не удалось достичь серьезных объемов поставок нашей сельхозпродукции на российский рынок, но наша задача - создать условия для разогрева рынка для правильного позиционирования наших товаров, как экологически чистых, качественных и недорогих", - отметил Барциц.
Он также подчеркнул успех Абхазии на крупнейшей выставке в Европе "Золотая осень".
"Пять гран-при говорят сами за себя. Десятки золотых, серебряных и бронзовых медалей свидетельствуют о том, что Абхазия может производить качественную продукцию и умеет достойно ее представить на международных рынках", - сказал Олег Барциц.
Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.