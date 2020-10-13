Барциц о десятилетнем итоге работы Торгпредства Абхазии: нам не стыдно

Олег Барциц, возглавлявший Торговое представительство Абхазии в России на протяжении 10 лет, подвел итоги деятельности организации в интервью радио Sputnik.

В июле 2010 года по межправительственному соглашению было учреждено Торговое представительство Абхазии в России и соответственно, Торговое представительство России в Абхазии.

Руководитель Торгового представительства Абхазии в России Олег Барциц 11 октября написал заявление о своей отставке. В эфире радио Sputnik он подвел итоги работы организации.

Радио Барциц о десятилетнем итоге работы торгпредства Абхазии: нам не стыдно

"Без ложной скромности могу сказать, что эти 10 лет были насыщены кропотливой, упорной, целеустремленной работой. Результат этой работы может не слишком заметен на первый взгляд, но, я считаю, достаточно важный для Абхазии", - сказал Барциц.

Он подчеркнул, что главная функция торгового представительства – налаживание экономических связей, продвижение товаров страны на внешние рынки.

"Нам не стыдно за работу, которую мы проводили вместе с коллегами. Достаточно сказать, что мы восемь лет подряд достойно представляли и насыщали выставочную деятельность нашей сельскохозяйственной продукцией", - сказал Барциц.

По его мнению, это важнейшее направление работы правительства, руководителей аграрной отрасли, бизнес сообщества, поскольку Абхазия - аграрная страна.

"Правильно принятые решения, поддержанные энергией наших предпринимателей и фермеров способны дать серьезный результат для экономики страны. Одной из своих задач с 2014 года мы ставили серьезное вовлечение Абхазии в связанные с импортозамещением процессы, которые происходили в России. И сейчас я это расцениваю как гигантское окно возможностей для нашей экономики. К сожалению, может быть, не удалось достичь серьезных объемов поставок нашей сельхозпродукции на российский рынок, но наша задача - создать условия для разогрева рынка для правильного позиционирования наших товаров, как экологически чистых, качественных и недорогих", - отметил Барциц.

Он также подчеркнул успех Абхазии на крупнейшей выставке в Европе "Золотая осень".

"Пять гран-при говорят сами за себя. Десятки золотых, серебряных и бронзовых медалей свидетельствуют о том, что Абхазия может производить качественную продукцию и умеет достойно ее представить на международных рынках", - сказал Олег Барциц.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.