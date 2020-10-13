Ахба о Тарасе Шамба: не стало великого абхаза

В Москве скончался абхазский политический и общественный деятель Тарас Шамба. О его заслугах и человеческих качествах в эфире радио Sputnik рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба.

Абхазский и российский общественно-политический деятель Тарас Шамба умер после заражения коронавирусом, сообщили Sputnik в Московской абхазской диаспоре.

Как сообщил Игорь Ахба, Тарас Шамба не перенес тяжелую форму пневмонии.

Радио Ахба о Тарасе Шамба

"Не стало очень нам близкого и дорогого человека, я бы даже сказал, великого абхаза, выдающегося политического и общественного деятеля. Мы скорбим. Его знали многие не только в Абхазии, но и в России, и за ее пределами. Хочется еще раз сказать, насколько большой человек был Тарас Миронович, профессионал своего дела и в советское время, и в постсоветское. Бесценен его вклад в установление контактов в работе с нашей зарубежной диаспорой. Прекрасной души человек, великий человек. Для нас это огромная потеря. За его искреннее отношение к делу, ко всему, что связано с Абхазией, мы его называли и называем Народным президентом. Он всегда относился ко всем с добротой, до последнего дня был готов оказать помощь или поддержку", - рассказал Ахба.

Тарас Миронович Шамба — абхазский и российский общественно-политический деятель, доктор юридических наук, проректор Российского государственного торгово-экономического университета, сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа.

С 1989 по 1991 год Тарас Шамба был Народным депутатом СССР. Во время Отечественной войны народа Абхазии Шамба был избран президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, на этом посту он проработал 25 лет.

Тарас Шамба - автор более 300 научных публикаций по проблемам государственности, демократии, законности, правопорядка, национально-государственного устройства.

Тарас Шамба – лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа

У Шамба есть и неофициальный пожизненный титул "Народного президента Абхазии".

В 2018 году был награжден президентом Абхазии орденом "Ахьдз-Апша" I степени "за значительный вклад в развитие Абхазской государственности, большие заслуги в укреплении связей между народами Кавказа и многолетний труд".