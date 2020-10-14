Маркедонов: создавалось впечатление, что Москва молчит, но это далеко не так

С начала обострения в Карабахе создается впечатление, что Москва никак в него не вмешивается, но это не так. Об этом заявил в ходе видеомоста в международном пресс-центре Sputnik Армения российский политолог Сергей Маркедонов.

Дипломатические усилия не всегда афишируются, но зачастую это и не нужно. Главное – вернуть дипломатический формат, который долго был на паузе.

Дипломатические усилия часто не афишируются, зачастую это и не нужно, подчеркнул Маркедонов в эфире радио Sputnik.

Радио Маркедонов: создавалось впечатление, что Москва молчит, но это далеко не так

"Вопросы безопасности завязаны на внутриполитическую ситуацию в Армении и Азербайджане", — заявил он.

Что касается позиции Москвы, то она не может, как Анкара, открыто вставать на одну из сторон, так как является посредником на переговорах, подчеркнул он.

"Для Турции отношения с Арменией не важны, для России же важны отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном. Потому реакция Москвы не может быть копией и зеркальным отражением позиции Анкары. Москве важно вернуть реальный дипломатический формат. Он долго был на паузе", — отметил политолог.

Напомним, с 27 сентября в зоне карабахского конфликта идут интенсивные бои. ВС Азербайджана обстреливают мирные города и села Карабаха, уничтожая жилые дома и гражданские инфраструктуры. В результате мощных ударов есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения Карабаха. В Армении и Карабахе объявлено военное положение.

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