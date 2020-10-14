Такие обстоятельства: Кичба о реформах электроэнергетики Абхазии

О необходимости реформирования энергетической отрасли в Абхазии все чаще говорит общественность. Об этом в беседе на радио Sputnik рассказала секретарь Общественной палаты республики Гули Кичба.

Общественная палата Абхазии планирует создание комиссии по реформе в энергетической отрасли республики, рассказала в интервью радио Sputnik секретарь палаты Гули Кичба.

Радио Такие обстоятельства: Кичба о реформах электроэнергетики Абхазии

По словам Кичба, в комиссию войдут эксперты, сотрудники РУП "Черноморэнерго" и представители общественности. Главная цель – обсуждать проблемы энергосистемы Абхазии открыт, с привлечением общественности.

Секретарь Общественной палаты отметила, что представители власти положительно отнеслись к идее создания подобной комиссии.

"Члены Общественной палаты не раз обсуждали эту проблему, но сейчас она возникла, потому что она была озвучена новым руководством "Черноморэнерго". Общественность тоже беспокоится, и мы понимаем, что в энергетической сфере Абхазии очень много проблем. Они волнуют граждан и носят не только оперативный, но и стратегический характер", - сказала Кичба.

Полную версию беседы слушайте в аудиофайле.