Такие обстоятельства: Джинджолия об усилении ограничений в связи с коронавирусом

Председатель парламентского комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и демографии, врач Алхас Джинджолия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, для чего в Абхазии введены новые ограничения в связи с угрозой распространения коронавируса.

Депутаты Парламента Абхазии обратились к президенту республики Аслану Бжания и премьер-министру Александру Анкваб в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. 10 октября группа депутатов посетила Гудаутский ковидный госпиталь, где проходят лечение инфицированные, после чего депутаты дали рекомендации по предотвращению дальнейшего распространения инфекции. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Народного Собрания.

Радио Такие обстоятельства: Джинджолия об усилении ограничений в связи с коронавирусом

"Состоялась поездка в Гудаутский ковид-госпиталь большой группы депутатов. Люди воочию увидели состояние дел. Прошла встреча с руководством госпиталя, с докторами, с санитарным врачом, с приглашенными специалистами из России. Из первоисточников услышали о проблемах, о пожеланиях. То, что (в рекомендациях – ред.) касается медицинской части, то это не мы придумали, это мнение специалистов, которые находятся "на передовой". То есть меры, расписанные в обращении, не появились с воздуха. В понедельник состоялось очередное заседание Парламента, где все эти пожелания были перенесены на бумагу, дополнены социальными моментами, касающимися кредитования, выдачи пенсии. Но своевременно не удалось это опубликовать. Новость получилась запоздалая. Как бы там ни было, Парламент проявил свою обеспокоенность. Но во вторник, до публикации этого документа, вышло распоряжение (президента – ред.) об усилении ограничительных мер. Уже не важно, кто быстрее. Главное, что это вступило в силу", - рассказал Джинджолия.

В предложении Парламента о расширении ограничений из-за коронавируса есть также пункты, касающиеся приостановки начисления налогов по спецсистемам налогооблажения на время действий ограничительных мер, отсрочки уплаты налогов, переноса срока сдачи финансовой отчетности организаций, продления срока предоставления отсрочки по уплате таможенных платежей, снятия запрета на использование пластиковых карт и другие.

Алхас Джинджолия считает, что необходимо вернуться к карточной системе выдачи пенсий, что необходимо не только по финансовым соображениям, но и по санитарным.

"Как выясняется, в этом нет нерешаемых противоречий с российской стороной. Все можно решить. Что касается налогов, если мы призываем к ограничительным мерам в сфере услуг, то их тоже надо поддержать. Если мы останавливаем их работу, давайте поможем им в налоговом смысле", - отметил Алхас Джинджолия.

Парламентарий и врач, сравнивая ограничительные меры, действовавшие в начале года и те, которые вступают в эти дни, напомнил, что если раньше их вводили для того, чтобы выиграть время.

"Тогда оттягивался момент бури. Буря наступила, теперь надо оттянуть время, чтобы дать передышку медикам и провести необходимую перегруппировку. Сейчас надо снизить поток в Гудаутский госпиталь. Сухум сейчас - основной поставщик больных… Все, что мы сможем наладить в самом Сухуме в плане коечного фонда, зеркально отразится на Гудаутском госпитале", - сообщил Джинджолия.

Алхас Джинджолия не смог не упомянуть злободневную тему проведения свадебных торжеств в разгар пандемии. По его мнению, людей штрафами не испугать, все остановиться может только естественным путем.

"Видимо, эти свадьбы играли те, кто уже потратился на их подготовку. Дальше, если ограничительные меры будут сохраняться, не думаю, что количество свадеб будет расти. Люди сейчас только начали осознавать и пугаться, когда начали умирать те, кого они знают. Когда увидят, услышат воочию, тогда, может быть, и призадумаются. Назначать штрафы не очень эффективно", - считает депутат.