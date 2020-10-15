Такие обстоятельства: Авидзба о соблюдении мер защиты от COVID-19 в Швейцарии

Своими наблюдениями о том, какие меры защиты от коронавируса предпринимаются в одной из самых развитых стран мира – Швейцарии, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала студентка университета Цюриха Наала Авидзба.

Эпидситуация в Абхазии в связи с распространением коронавируса остается сложной. Из-за роста заболевших введены ограничительные меры, которые призваны снизить риски при посещении объектов питания, рынков, образовательных учреждений, при проезде в общественном транспорте, рекомендовано не посещать траурные мероприятия, запрещено проведение свадеб и других торжеств.

О том, как соблюдают меры безопасности в одной из наиболее развитых стран Европы – Швейцарии, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала студентка университета Цюриха Наала Авидзба.

Радио Такие обстоятельства: Авидзба о соблюдении мер защиты от COVID-19 в Швейцарии

"Самое главное, что можно сказать, что масочный режим и социальная дистанция стали нормой жизни и поведения здесь. Пробыв здесь непродолжительное время, не могу представить, чтобы выйти из дома, не имея маски. В университете соблюдается строгое ношение масок, за этим следят охранники… Понятно, что такие меры – это не панацея и не абсолютное спасение от вируса, но смысл их в том, чтобы снизить риски заболевания. Меры, которые предписаны правительством, конечно же, соблюдаются", - рассказала Наала Авидзба.

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