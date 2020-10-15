17:57 15 Октября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD77.95
  • EUR91.45
Поиск
© Sputnik

Такие обстоятельства: Авидзба о соблюдении мер защиты от COVID-19 в Швейцарии

Радио
Получить короткую ссылку
177 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/0f/1031104967.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201015/1031099502/Takie-obstoyatelstva-Avidzba-o-soblyudenii-mer-zaschity-ot-COVID-19-v-Shveytsarii.html

Своими наблюдениями о том, какие меры защиты от коронавируса предпринимаются в одной из самых развитых стран мира – Швейцарии, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала студентка университета Цюриха Наала Авидзба.

Эпидситуация в Абхазии в связи с распространением коронавируса остается сложной. Из-за роста заболевших введены ограничительные меры, которые призваны снизить риски при посещении объектов питания, рынков, образовательных учреждений, при проезде в общественном транспорте, рекомендовано не посещать траурные мероприятия, запрещено проведение свадеб и других торжеств.  

О том, как соблюдают меры безопасности в одной из наиболее развитых стран Европы – Швейцарии, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала студентка университета Цюриха Наала Авидзба.

Радио
Такие обстоятельства: Авидзба о соблюдении мер защиты от COVID-19 в Швейцарии

"Самое главное, что можно сказать, что масочный режим и социальная дистанция стали нормой жизни и поведения здесь. Пробыв здесь непродолжительное время, не могу представить, чтобы выйти из дома, не имея маски. В университете соблюдается строгое ношение масок, за этим следят охранники… Понятно, что такие меры – это не панацея и не абсолютное спасение от вируса, но смысл их в том, чтобы снизить риски заболевания. Меры, которые предписаны правительством, конечно же, соблюдаются", - рассказала Наала Авидзба.

Подробности слушайте в аудиофайле.

 


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Посмотри в глаза: как в Абхазии приживается главная примета коронавируса
Сила убеждения: как милиция просит водителей и пассажиров соблюдать антиковидные меры
Новые ограничения в Абхазии из-за COVID-19


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться