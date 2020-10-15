Галустян рассказал, как налажена межпарламентская работа Абхазии и России

С 13 по 16 октября в режиме видеоконференции проходит 13-я Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮПРА). В течение сегодняшнего дня в программе Конференции – заседание комитетов ЮПРА.

Сама Ассоциация была создана, в том числе для установления межпарламентского сотрудничества. Абхазия уже 15 лет находится в составе этой Ассоциации. Свою оценку результатам этого сотрудничества дал депутат Парламента Левон Галустян.

Радио Галустян рассказал, как налажена межпарламентская работа Абхазии и России

"Оценка позитивная. В 2005 году, когда было принято решение о включении в Южно-Российскую Парламентскую Ассоциацию Народного Собрания Абхазии, статус республики был еще не закреплен. Мы тогда объявили о своей независимости, но независимость еще не была признана. Поэтому, когда решение было принято в 2005 году, именно эта площадка стала местом, где представители нашей страны могли доносить правду о событиях, которые происходят в нашей стране. И это был ключевым фактором, когда в 2007-2008 году ЮРПА выступала за признание независимости Республики Абхазия, готовила обращение к высшему руководству России. У нас есть позитивный опыт взаимодействия и мы искренне благодарны нашим коллегам из ЮРПА за поддержку и плечо, которое они всегда поставляли. Не нужно сбрасывать со счетов и то, что ЮРПА объединяет близкородственные Абхазии народы", - отметил Галустян.

Депутат подчеркнул, что Парламент Абхазии придает важное значение развитию сотрудничества с Российской Федерацией.

"Мы, как уже признанное государство, выстраиваем отношения в том числе с нашими коллегами на федеральном уровне – речь о Совете Федерации, Госдуме России. Но при этом приоритетное значение уделяем развитию межпарламентского сотрудничества на уровне регионов. Даже сейчас, в условиях распространения коронавирусной инфекции, между Россией и Абхазией достигнуты соглашения о том, что наиболее тяжелые наши больные будут госпитализироваться на территорию Сочи в Дагомысскую инфекционную больницу. Большинство наших студентов по линии Россотрудничества в вузы Краснодара, Ростова, Ставрополя. Наши граждане проходят плановое лечение на территории этих регионов России. Эта работа ведется, и мы благодарны нашим коллегам, которые живо откликаются на просьбы абхазской стороны", - сказал Левон Галустян.