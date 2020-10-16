Жемчугов рассказал о разновидности анализов на коронавирус

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал в эфире радио Sputnik о необходимости сдачи анализов на наличие антител к коронавирусу.

Радио Жемчугов рассказал о разновидности анализов на коронавирус

Анализы на COVID-19 необходимы, чтобы разобраться, есть ли у человека с симптомами ОРВИ или пневмонии коронавирус. А еще помогают понять, болел ли человек коронавирусом в прошлом и есть ли теперь у него иммунитет. Как рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, при первых признаках простуды человек должен вызвать участкового врача и сдать тест ПЦР на коронавирус. ПЦР определяет живой вирус COVID-19.

"Антитела появляются только через неделю после контакта с вирусом, через три недели синтез переключается на G - антитела. Поэтому для ранней диагностики сдавать антитела бессмысленно", - отметил Владислав Жемчугов в эфире радио Shutnik.

По словам специалиста, через два три месяца после перенесенной тяжелой простуды можно сдать анализ на антитела, для уточнения был ли это коронавирус.