Каюн о Тотальном диктанте: праздник языка, культуры, общения

О том, как будет проходить в этом году Тотальный диктант и когда в нем могут принять участие желающие из Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала председатель правления фонда Русского культурного центра в Абхазии Наталья Каюн.

Тотальный диктант - 2020 пройдет 17 октября в онлайн формате. Абхазия в этом году примет участие в шестой раз, рассказала в эфире радио Sputnik председатель правления фонда Русского культурного центра в Абхазии Наталья Каюн.

Радио Каюн о Тотальном диктанте: праздник языка, культуры, общения

"Я хочу выразить благодарность команде Тотального диктанта, потому что это всегда праздник. Перед Тотальным диктантом мы слышим стихи, читаем отрывки из произведений, общаемся друг с другом. В этом году это все как-то изменено, но для всех желающих принять участие в написании диктанта приготовлен сюрприз. Это рекордный по продолжительности онлайн-марафон", - сказала Каюн.

Онлайн-марафон начнется 17 октября в 7:30 и завершится 18 октября в 00:30 по московскому времени.

Семнадцатичасовой онлайн-марафона объединит внутри себя и трансляции для всех часовых зон, и лекции лучших экспертов в области филологии, и общение с гостями - друзьями проекта, и включения из разных точек мира с приветствиями участникам диктанта, и даже спектакль, посвященный основной теме Тотального диктанта этого года - космосу.

Тотальный диктант будет проходить онлайн, разделен на 4 часовых пояса.

"Пишут в 8, в 11, в 14 и 23 часа. Любой желающий принять участие в Тотальном диктанте из Абхазии может подключиться в 14:00. Это праздник языка, культуры, праздник общения. Кто-то может допустить ошибки, кто-то проверить себя и это хорошо, потому что он поймет, где у него пробелы и, как их можно восполнить", - сказала Каюн.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik.