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"Правда тела". Как худел основатель Mash и Baza Никита Могутин

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201017/1031114885/Pravda-tela-Kak-khudel-osnovatel-Mash-i-Baza-Nikita-Mogutin--.html

Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением.

Радио
“Правда тела”. Как худел основатель Mash и Baza Никита Могутин

"Для меня стало знаковым, когда в сериале "Клан Сопрано" мне начал нравиться Тони Сопрано - потому что он жирный и крутой": основатель проектов Mash и Baza Никита Могутин начал худеть, находясь в весе 113 кг. За первые 3 месяца он сбросил 20 кг - после потерял еще около 10-ти. Как Никита превратил похудение в "игру", соревнование с самим собой?

Почему неправильно строить мотивацию на том, чтобы "похудеть к лету"? Как правильно питаться и тренироваться при плотном рабочем графике? И преодолеть плато, когда вес стоит 3 недели? Личный опыт Никиты Могутина.

02:27 "Сидишь на работе до 11, ешь всякую фигню" - Как Никита набрал вес

05:15 Почему не удавалось вовремя остановиться и начинать худеть

06:25 "С 10-го января я решил, что все, дальше отступать невозможно"

07:15 Как Никита стал менять свой рацион и сбросил 10 кг за 1,5 месяца

09:10 "Если я выполнил задание, которое себе поставил на этой неделе - значит, могу съесть чуть больше, чем обычно"

12:53 Как удается худеть при плотном рабочем графике

17:30 Почему не нужно "худеть для чего-то"

18:17 Какая мотивация - самая лучшая, чтобы удерживать вес

24:25 Удается ли сохранить работоспособность при похудении

25:48 Как Никита преодолел плато, когда вес стоял 3 недели

29:02 С чего начать работу над собой

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