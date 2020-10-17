"Страхи/Ошибки": как перестать быть безотказным

"Выручить" коллегу и выйти в смену вместо него. Отменить отпуск, потому что босс попросил. Дать очередной раз другу в долг (вряд ли вернёт). Согласиться из вежливости на встречу со старым знакомым. Опять решать проблемы родственников — "семье надо помогать". Сколько можно постоянно всем угождать? Как это прекратить и научиться отказывать?
Что нам мешает говорить "нет"? В чём кроются причины безотказности? И почему вместо ожидаемой любви и признания "удобные" люди получают только пренебрежение?
Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семеновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым учимся говорить "нет" без чувства вины и восстанавливаем нарушенные личные границы.
1:50 Основные причины, из-за которых люди становятся "удобными"
5:25 "Всех спасу, всем помогу": чего боятся безотказные люди
8:15 Проблемы из детства: как формируется страх сказать "нет"
10:10 Отношения "спасателя" с другими людьми
12:00 Как восстановить нарушенные личные границы и начать говорить "нет"
14:00 Как определить, кому можно отказывать, а кому всё-таки не стоит
25:00 О просьбах помочь и пожертвовать деньги на благотворительность
28:00 О приношении в жертву себя и своё личное время
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