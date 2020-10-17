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Мулат, Гном и Пион. Как появилась традиция давать оружию "имена"

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201017/1031118742/Mulat-Gnom-i-Pion-Kak-poyavilas-traditsiya-davat-oruzhiyu-imena-.html

"Ласточка", "Пион" и "Змей Горыныч". Вот уже полвека в нашей стране существует традиция давать вооружению несерьезные названия. Как в конструкторские бюро попал этот солдатский обряд?

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Мулат, Гном и Пион. Как появилась традиция давать оружию "имена"

В названиях находят отражение природа, человеческие чувства и даже женщины, но встречается и откровенная издевка над воображаемым противником.
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