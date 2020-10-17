Мулат, Гном и Пион. Как появилась традиция давать оружию "имена"

В названиях находят отражение природа, человеческие чувства и даже женщины, но встречается и откровенная издевка над воображаемым противником.
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"Ласточка", "Пион" и "Змей Горыныч". Вот уже полвека в нашей стране существует традиция давать вооружению несерьезные названия. Как в конструкторские бюро попал этот солдатский обряд?
В названиях находят отражение природа, человеческие чувства и даже женщины, но встречается и откровенная издевка над воображаемым противником.
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Всего с начала пандемии в Абхазии выявлено 2796 случаев коронавируса. Выздоровели 1187 человек, скончались 27 человек.
Первые партии цитрусовых уже экспортируют в Россию. Однако вывоз мандаринов пока не носит массовый характер: разгар сезона начнется только через 10 дней.
В РУСДРАМе подвели итоги 39-го театрального сезона в субботу 17 октября впервые без присутствия зрителей в зале.
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