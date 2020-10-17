Мулат, Гном и Пион. Как появилась традиция давать оружию "имена"

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Еще 124 случая коронавируса зарегистрировано в Абхазии за сутки Всего с начала пандемии в Абхазии выявлено 2796 случаев коронавируса. Выздоровели 1187 человек, скончались 27 человек. 799

Сезон цитрусовых начался в Абхазии Первые партии цитрусовых уже экспортируют в Россию. Однако вывоз мандаринов пока не носит массовый характер: разгар сезона начнется только через 10 дней. 254