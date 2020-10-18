"Правда тела". Какие продукты – на самом деле вредные

Пожарить свинину с аппетитной корочкой, залив все это майонезом... Кажется, что это очень вредно? Разрушаем стереотипы о майонезе, чипсах и жирной и острой еде. Но какие продукты на самом деле необходимо убрать из рациона?

И можно ли взрослым пить молоко и есть творог - или вокруг их "вреда" нездоровый ажиотаж? Стоит ли избегать консервированной пищи? Почему стоит хорошо задуматься, когда вы хотите съесть бутерброд с колбасой или пельмени? От чего точно стоит отказаться, а что - вполне допустимо: взгляд врача-диетолога, доктора медицинских наук, профессора Алексея Ковалькова.

Радио “Правда тела”. Какие продукты - на самом деле вредные

02:43 Какой самый главный вредный продукт нужно убрать из рациона

03:20 Как связаны сахар и деменция

04:00 Можно ли есть майонез без угрызений совести

05:25 “Колбаса - вы едите то, не знаю что”

06:45 Стоит ли избегать консервированной пищи

07:45 Почему ВОЗ считает чипсы вредным продуктом ( и так ли это)

08:47 Нужно ли ограничивать себя во фруктах (ведь там тоже сахар)

09:50 “С возрастом человек теряет возможность употребления молока”

11:30 Чем вредны молочные продукты

14:37 Вред и польза жирного и острого

16:40 Как ВОЗ относится к углеводам

19:50 С чего начать худеть и как найти мотивацию

Подкаст "Правда тела" выходит по средам.

Слушайте подкасты РИА Новости.