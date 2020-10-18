“Правда тела”. Какие продукты - на самом деле вредные

И можно ли взрослым пить молоко и есть творог - или вокруг их "вреда" нездоровый ажиотаж? Стоит ли избегать консервированной пищи? Почему стоит хорошо задуматься, когда вы хотите съесть бутерброд с колбасой или пельмени? От чего точно стоит отказаться, а что - вполне допустимо: взгляд врача-диетолога, доктора медицинских наук, профессора Алексея Ковалькова.
02:43 Какой самый главный вредный продукт нужно убрать из рациона
03:20 Как связаны сахар и деменция
04:00 Можно ли есть майонез без угрызений совести
05:25 “Колбаса - вы едите то, не знаю что”
06:45 Стоит ли избегать консервированной пищи
07:45 Почему ВОЗ считает чипсы вредным продуктом ( и так ли это)
08:47 Нужно ли ограничивать себя во фруктах (ведь там тоже сахар)
09:50 “С возрастом человек теряет возможность употребления молока”
11:30 Чем вредны молочные продукты
14:37 Вред и польза жирного и острого
16:40 Как ВОЗ относится к углеводам
19:50 С чего начать худеть и как найти мотивацию
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