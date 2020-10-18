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Дополнительное время: Эшба о секрете успеха испанского футбола

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201018/1031120327/Dopolnitelnoe-vremya-Eshba-o-sekrete-uspekha-ispanskogo--futbola.html

О своей карьере футболиста, об испанских страстях по футболу, в эфире радио Sputnik рассказал футболист из Абхазии Айнар Эшба.

Радио
Дополнительное время: Эшба об испанском футболе

Футболист из Абхазии Айнар Эшба попал в состав юношеской сборной России в 2003 году. С 2017 года Эшба выступал за мадридский футбольный клуб Alcobendas-Levitt при футбольной академии Intersoccer Madrid. Сейчас же, как сам он сообщил в эфире радио Sputnik Абхазия, спортсмен переезжает на север Испании, где будет играть за ФК "Лангрео".

"Футбол в Испании ментально отличается от футбола во всем мире, потому что здесь его по-другому преподносят. Здесь серьезно подходят к футболу, к его технике. Дети начинают играть в футбол с трех лет. Очень много детей зарегистрировано в Федерации Испании по футболу", - рассказал Эшба

Подробности слушайте в аудиофайле.

16-летний центральный полузащитник Айнар Эшба начинал свою карьеру в футбольном клубе "Нарт". С 2013 по 2017 годы тренировался в различных командах Барселоны. В 2017 году футболист получил приглашение в мадридский клуб Alcobendas-Levitt. С 2016 года Эшба играет в División De Honor (Золотая Лига – ред.) в Испании в возрастных категориях "Инфантиль" и "Кадет".

 

 


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