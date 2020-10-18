Мы все умрём. Радиация и распад ядра в быту, химии, медицине

Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.

Радио Мы все умрём. Радиация и распад ядра в быту, химии, медицине

Где кроме АЭС можно встретить ядерный реактор? Оказывается, где угодно: внутри атомного ледокола, на плавучей электростанции, в груди пациента с кардиостимулятором, на производстве полиэтилена и резины, на складе зерна, внутри космического спутника… Где ещё применяются (и потенциально могут использоваться) радиация и распад ядра?

Разобраться в вопросе помог заместитель директора Института Ядерной Физики и Технологий НИЯУ МИФИ, профессор кафедры Теоретической и экспериментальной физики ядерных реакторов, доктор наук Георгий Тихомиров.

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