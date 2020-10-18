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"Маник в нюдовых оттенках": слова из бьюти-индустрии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201018/1031122829/Manik-v-nyudovykh-ottenkakh-slova-iz-byuti-industrii.html

Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?

Радио
"Маник в нюдовых оттенка": слова из бьюти-индустрии

Бьюти-блендер — не миксер, нюдовый — не цвет, ботокс — не процедура, а помада не всегда была для губ. Патчи — под глаза, гиалуронку — под кожу. А праймер, хайлайтер и консилер — куда? Напомадить и намарафетиться — не одно и то же? Чем глиттер отличается от шиммера? И что у ботокса и бьюти-блендера общего?

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