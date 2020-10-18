"Маник в нюдовых оттенках": слова из бьюти-индустрии

"Маник в нюдовых оттенка": слова из бьюти-индустрии
Бьюти-блендер — не миксер, нюдовый — не цвет, ботокс — не процедура, а помада не всегда была для губ. Патчи — под глаза, гиалуронку — под кожу. А праймер, хайлайтер и консилер — куда? Напомадить и намарафетиться — не одно и то же? Чем глиттер отличается от шиммера? И что у ботокса и бьюти-блендера общего?
В еженедельном обзоре Sputnik – смерть абхазского и российского общественного деятеля Тараса Шамба, вступление в силу дополнительных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, задержание подозреваемого в убийстве женщины в Сухуме.