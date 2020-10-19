Вайсберг спрогнозировал, куда пойдут дальше цены на нефть

Нынешнее обрушение нефтяных цен на мировом рынке будет кратковременным, в ближайшее время ее стоимость вернется к 40 долларам за баррель или выше и еще довольно долго продержится на этом уровне, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

Радио Вайсберг спрогнозировал, куда пойдут дальше цены на нефть

"На ближайшие три-четыре года, может, даже пять мы не ожидаем, что цены (на нефть, – ред.) могут удержаться на 25 или 30 долларах (за баррель). Поэтому это, скорее, сценарий для крайнего случая. Скорее всего, цены сохранятся около 40 долларов за баррель или выше. В этом смысле я и считаю, что (бюджетная, – ред.) политика может быть более мягкой, даже в условиях антикризисных мер можно больше расходовать", ‒ сказал Кудрин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Директор аналитического департамента инвестиционной компании "Регион" Валерий Вайсберг в эфире радио Sputnik дал свой прогноз по ценам на нефть на ближайшую и среднесрочную перспективу.

"Та ситуация, которая сейчас наблюдается с коронавирусом и, соответственно, с ограничением потребительского спроса, даже не в силу, может быть, обязательного карантина, но и из-за того, что люди сами становятся осторожнее, меньше путешествуют, говорит о том, что цены на нефть, наверное, останутся вблизи текущих уровней в течение как минимум полугода, может быть, больше. Но если говорить про уровни цен, которые возможны через три-пять лет, то я полагаю, что экстремально низкие цены могут привести к тому, что запасы в значительной мере сократятся, а адекватного предложения добычи может не оказаться в связи с тем, что существенно снизился объем инвестиций. Поэтому я думаю, что на горизонте 3‒5 лет цены могут быть и повыше, в моем сценарии 40 долларов за баррель на 3‒5 лет ‒ это слишком пессимистично", ‒ сказал Валерий Вайсберг.