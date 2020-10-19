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Марианна Котова
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Котова о лечении COVID-19 в Абхазии: лекарства в аптеках есть, проблема только в деньгах

Радио
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (885)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201019/1031123594/Kotova-o-lechenii-COVID-19-v-Abkhazii-lekarstva-v-aptekakh-est-problema-tolko-v-dengakh.html

О том, с какими трудностями сталкиваются зараженные коронавирусной инфекцией при выявлении и при лечении COVID-19, в эфире радио Sputnik рассказала журналист Марианна Котова.

В семье Марианны Котовой COVID-19 болеют она, супруг, свекровь и ее четырехлетний ребенок.  

Радио
Котова о лечении COVID-19 в Абхазии: лекарства в аптеках есть, проблема только в деньгах

"Выстроенная система в борьбе с COVID-19 вообще никак не работает – у нас хаос, полный хаос, в котором люди, помогая друг другу, передавая друг другу информацию, выкручиваются. Врачи постоянно находятся на телефоне, любой врач, с которым я связывалась, никто мне не отказывал в помощи. Люди в этой ситуации нашли свою собственную форму организации несмотря на тот хаос, который творится, невозможность дозвониться на горячую линию или еще куда-то, нет компьютерной томографии… Моей свекрови делали рентген два раза, и два раза он был хорошим, а на самом деле у нее шли процессы в легких. Только сарафанное радио, только социальные контакты между людьми помогают найти выход из ситуации. Если ты попытаешься довериться системе и следовать указанным инструкциям, то ничего не получится", - заметила Котова.

По словам журналиста дефицита в лекарственных препаратах нет, только они обходятся дорого.  

"Когда свекровь попала в больницу, (инфекционная больница в Сухуме - ред.) мы думали, что финансовое бремя немного спадет, но нет, она легла в больницу, и нам пришлось искать по аптекам и приносить в больницу лекарства. В основной массе они в больнице есть, но какие-то вещи надо покупать. А тем, кто лечится дома, все за свой счет, мы все сами покупаем, лекарства все очень дорогие. Благо, что они хотя бы есть в аптеке, здесь проблема только в том, где найти деньги", - сказала Котова.       

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (885)

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