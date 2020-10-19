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Глава Федерального Центра профилактики и борьбы со СПИДом Вадим Покровский
© Sputnik / Артем Житенев

Эпидемиолог прокомментировал исчезновение антител при коронавирусе

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (845)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201019/1031126561/Epidemiolog-prokommentiroval-ischeznovenie-antitel-pri-koronaviruse.html

Быстрое исчезновение антител у части пациентов, переболевших коронавирусом, в эфире радио Sputnik прокомментировал академик РАН, заведующий отделом НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Радио
Эпидемиолог прокомментировал исчезновение антител при коронавирусе

Антитела к коронавирусу быстро исчезают у 15-20% переболевших. Такие данные приводит директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян. Происходит это в течение нескольких месяцев, тогда как антитела к обычному гриппу обычно сохраняются в организме дольше.

Как пояснил ученый, у некоторых пациентов иммунная система дает небольшой ответ на вирус, а "через месяц, полтора, два от этих антител не осталось и следа".

При этом Тотолян пояснил, что низкий уровень выявленных иммуноглобулинов может быть связан с тем, что существующие системы диагностики просто не распознают их в таком количестве.

Высказывание для радио Sputnik прокомментировал эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский.

"Исчезновение антител не значит, что у человека не сформулировался иммунитет. Существуют различные клетки памяти, которые сохраняют память о встрече с вирусом. При повторной встрече они дадут сигнал всем остальным системам защиты, включая клетки-производители антител", - сказал Покровский.

По последним данным ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели почти 39,6 миллиона человек, более 1,1 миллиона пациентов погибли. Наиболее сложная ситуация - в США, Индии и Бразилии. Россия остается на четвертом месте.

 

 

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (845)

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