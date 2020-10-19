Эксперт объяснил, о чем говорит секретный визит чиновника США в Дамаск

WSJ сообщила о секретном визите американского чиновника в Дамаск. В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин высказал свой взгляд на ситуацию.

Высокопоставленный сотрудник Белого дома Кэш Пейтел в этом году летал в Дамаск и встречался с представителями власти, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации президента США, знакомые с переговорами.

По их данным, заместитель помощника президента США Кэш Пейтел летал в Дамаск, пытаясь добиться освобождения по крайней мере двух американцев, которые, как считается, удерживаются сирийскими властями.

В статье указывается, что должностные лица, которым известно о поездке, отказались сообщить, с кем именно Пейтел встречался в Сирии.

Последние известные встречи между представителями Белого дома и сирийскими официальными лицами состоялись в 2010 году, напоминает газета.

Американские чиновники надеются, что договоренность с президентом Башаром Асадом поможет освободить журналиста-фрилансера Остина Тайса, который пропал во время работы в Сирии в 2012 году, и Мехмеда Камальмаза, терапевта, который пропал в 2017 году на сирийском контрольно-пропускном пункте.

"Считается, что, по меньшей мере, еще четыре американских гражданина удерживаются сирийским правительством, но об их делах мало что известно", – пишет WSJ.

Переговоры американской стороны с сирийцами не сильно продвинулись, сообщили источники, проинформированные о ходе встреч.

Газета пишет, что представители госдепартамента и Белого дома не стали комментировать запрос по этой теме.

Радио Эксперт о секретном визите чиновника США в Дамаск: Сирия набирает вес

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что американской стороне приходится иметь дело с официальным Дамаском, несмотря на то, что ей этого не хочется признавать.

"Прежде всего, надо учитывать тот факт, что на сегодняшний день ответственные лица в США оценили возможность решения подобного рода проблемы – освобождения граждан США – и пришли к выводу, что необходимо ее решать с официальным Дамаском в формате официальных встреч. Поскольку никакие другие проекты, которые рисовались и в Пентагоне, и в Белом доме, – связанные с тем, что, мол, распадется Сирийская Арабская Республика и тогда они будут выяснять, с кем можно будет решить эту проблему, не реализовались. Следовательно, это серьезный сигнал о том, что Сирия набирает свой вес, и США вынуждены это признать", – считает Андрей Кошкин.