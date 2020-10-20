Врач об опасности самолечения при COVID-19: может развить сложную форму болезни

Из-за опасности заражения коронавирусной инфекцией и при малейших симптомах, схожих с симптомами COVID- 19, некоторые люди активно скупают препараты и занимаются самолечением, ссылаясь на назначения, которые медики давали другим людям, либо используя информацию из интернета. Принимают, в том числе, и антибиотики. В чем опасность такого самолечения, в эфире радио Sputnik объяснила врач - пульмонолог Щазина Хурхумал.

Радио Врач об опасности самолечения при COVID-19: может развить сложную форму болезни

"Пациенты любят заниматься самолечением, часто употребляют антибиотики, противовирусные, иммуномодулирующие препараты без назначения доктора, которые могут нанести вред болеющему организму новой короновирусной инфекцией. Пациент при первых признаках заболевания должен обратиться к доктору и выполнять все предписания строго по рекомендации врача",- сказала Хурхумал.

По словам врача, бесконтрольный прием антибиотиков несет за собой снижение чувствительности к препаратам в то время, когда они будут необходимы организму в борьбе с инфекцией. А также антибиотики могут вызывать осложнения, иммунодепрессию.

"Иммуномодулирующие препараты не рекомендуются при коронавирусе, потому что наоборот в это время нужны иммуносупрессоры (препараты, применяемые для обеспечения искусственного угнетения иммунитета). Иммуномодулирующие же препараты могут привести к активизации тех факторов, которые способствуют течению сложной формы заболевания. Их строго не рекомендуется самостоятельно покупать в аптеке, как это часто практикуется", -заметила Хурухмал.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik.