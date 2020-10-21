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© Foto / из личного архива Сергея Леонова

Леонов: пандемия коронавируса показала, что биологическое оружие опасно, как атомное

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (851)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201021/1031136845/Leonov-pandemiya-koronavirusa-pokazala-chto-biologicheskoe-oruzhie-opasno-kak-atomnoe.html

Член Комитета Совета Федерации России по социальной политике, кандидат медицинских наук Сергей Леонов поделился мнением касательно угроз, которые возникли с распространением коронавирусной инфекции по всему миру.

В Совете безопасности России допустили вероятность возникновения эпидемий рукотворных вирусов. Эксперты предложили внести изменения в основополагающие документы стратегического планирования. Ученые зафиксировали возможность возникновения новых биологических угроз и рекомендовали разработать дополнительные меры по противодействию террористическим угрозам с использованием "патогенных биологических агентов".

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Леонов: пандемия коронавируса показала, что биологическое оружие опасно, как атомное

"Эпидемия коронавирусной инфекции показывает, что наряду с атомным оружием, наверное, самое поражающее - это биологическое оружие", - заметил Леонов в эфире радио Sputnik.

Эксперт добавил, что нужно вести международное наблюдение над теми объектами, где разрабатываются или изучаются новые вирусы и бактерии.

"Эти лаборатории должны охраняться теми странами, в которых они находятся. Всё это делается, но нужно усилить данный момент", - заметил спикер.

Член Комитета Совфеда добавил, что в качестве противовеса распространению вируса необходимо увеличивать мощность фармацевтических предприятий, которые занимаются производством и разработкой вакцин.

 

 

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (851)

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