Аргун о работе Гагрской ЦРБ в пандемию: все врачи больницы дежурят ежедневно

Главврач Гагрской ЦРБ Вячеслав Аргун в эфире радио Sputnik рассказал о том, как идет подготовка к открытию отделения для COVID-пациентов, хватает ли персонала и лекарственных препаратов.

По решению координационного штаба Абхазии по коронавирусу при центральных районных больницах создаются блоки для COVID-пациентов. Отделение в Гагрской районной больнице рассчитано на 20 коек для инфицированных.

Радио Аргун о работе Гагрской ЦРБ в пандемию: все врачи больницы дежурят ежедневно

"Детское отделение делаем под COVID-пациентов. Работы пока не завершены, думаю, до конца недели, запустим. Все врачи больницы дежурят ежедневно, к тому же мы отправляем свою бригаду на дежурство в Гудаутский госпиталь. Для стационарных больных необходимые лекарства есть. ИВЛ у нас только в реанимации, но если пациент не может самостоятельно дышать, то мы его отправляем в госпиталь в Гудауту. Стационар открывается только для легких больных. Тяжелых пациентов и средней степени тяжести будем отправлять", - сказал Аргун.

По словам главврача Гагрской ЦРБ в городе очень много зараженных, и их число с каждым днем увеличивается.

"Мы всем рекомендуем звонить на горячую линию. Они получают лечение. Далее на 7-13 сутки врачи посылают на сдачу теста. Важно, чтобы люди соблюдали все предписания врачей, чтобы они ходили в масках и не заражали людей", - подчеркнул Аргун.