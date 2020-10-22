Абухба рассказала, где будут обследовать детей с COVID-19 в Сухуме

Главный врач Сухумской детской поликлиники Ада Абухба рассказала в эфире радио Sputnik Абхазия о необходимости приема детей с подозрением на COVID-19 в отдельном кабинете при поликлинике.

Более 80 случаев коронавирусной инфекции зафиксировано у детей в столице Абхазии. По словам главврача Сухумской детской поликлиники Ады Абухба, есть необходимость создания отдельного кабинета для приема зараженных или с подозрением на инфекцию детей.

Радио Абухба рассказала, где будут обследовать детей с COVID-19 в Сухуме

"Ежедневно от городской санэпидстанции к нам поступают сведения о детях, которые контактируют с ковид-инфицированными родственниками, либо ковид-положительные. С 4 сентября по 20 октября мы приняли 725 детей, из них у 82 подтверждена инфекция. Исходя из этого, мы решили при детской поликлинике открыть кабинет для детей, у которых положительный тест и есть симптоматика. Это температура свыше 38,5 градусов, кашель, затрудненное дыхание, кишечный синдром", - сказала Абухба.

Она рассказала, что кабинет находится в здании поликлиники, но с отдельным входом. На здании поликлиники есть указатели для родителей, которые без труда могут найти его.

"В кабинете будет работать доктор и медсестра в специальных костюмах. Будет производиться осмотр, диагностика, назначаться лечение. Контактные телефоны 226-42 -14; 226-42 -15. Кабинет будет работать в дневное время с 9:00 до 15:00 часов. Если у ребенка появится какая-то угрожающая симптоматика в более позднее время, родители звонят на станцию скорой помощи", - сказала Абухба.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.