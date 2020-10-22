Такие обстоятельства: Абухба о наружной рекламе в Сухуме

Какие законы нарушают владельцы наружной рекламы чаще всего, и каковы штрафные санкции, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель начальника отдела по организации мероприятий и рекламы Администрации Сухума Инал Абухба.

В Сухуме производится демонтаж наружной рекламы, установленной без разрешения. Отделом по организации мероприятий и рекламы Администрации столицы проводится работа по контролю за соблюдением закона Республики Абхазия "О рекламе".

Радио Такие обстоятельства: Абухба о наружной рекламе в Сухуме

"В соответствии с законом о Государственном языке Республики Абхазия, реклама, плакаты, публичные объявления, должны быть преимущественно на абхазском языке или же шрифт и надписи должны быть равными другому иностранному языку, но к сожалению, эти правила не всегда соблюдаются, и одна из задач, которую поставил мэр Сухума, это контроль соблюдения этой статьи", - отметил Абухба.

Говоря о штрафных санкциях, заместитель начальника отдела по организации мероприятий и рекламы Администрации Сухума отметил, что необходимо внести дополнения в кодекс.

"На данный момент в наши полномочия входит предупреждения о нарушениях, также мы можем обратиться в орган, выдавший лицензию данному предприятию с тем, чтобы проинформировать его о нарушениях, соответственно, этот орган уже может принять решение о досрочном прекращении лицензии. В крайнем случай материалы направляются в Прокуратуру Сухума", - сказал Абухба.