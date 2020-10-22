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Такие обстоятельства: Вардания о Заслуженном враче Валентине Чачба

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201022/1031147729/-Takie-obstoyatelstva-Vardaniya-o-Zasluzhennom-vrache-Valentine-Chachba.html

90 лет исполнилось сегодня со дня рождения Заслуженного врача Абхазии, акушера-гинеколога высшей квалификации Валентины Чачба. В эфире радио Sputnik своими воспоминаниями о ней поделился заместитель министра здравоохранения Вахтанг Вардания.

Валентина Николаевна Чачба работала главным врачом Гагрской центральной больницы. Общий стаж ее врачебной практики 56 лет. Она была гордостью Абхазии. В памяти благодарных пациентов осталась как замечательная женщина, несущая добро и позитивную энергию, человек высочайшей чести и морали, добрая и очень внимательная к пациентам.

В годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов она была начальником Гагрского тылового военного госпиталя.

В эфире радио Sputnik Абхазия заместитель министра здравоохранения Вахтанг Вардания, вспоминая о Валентине Чачба, отметил ее человеческие и высокопрофессиональные качества.

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Такие обстоятельства: Вардания о Заслуженном враче Валентине Чачба

"Тепло и приятно ее вспоминать. Это был весьма неординарный человек, профессионал. Профессионалы высочайшего класса часто бывают категоричны, резковаты, а Валентина Николаевна всегда была добрейшим человеком… Для нее пациент прежде всего был человеком. Она очень легко вступала в контакт, и больной просто обнажался перед ней, рассказывая все о себе. Я не знаю, как ей это удавалось", - сказал Вардания.

Заслуженный врач Абхазии Валентина Николаевна Чачба была награждена Почетным знаком Международного Красного Креста и Полумесяца, Почетной медалью имени Пирогова, орденом Леона. Она имела также звание "Женщина-символ XX века".


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