Такие обстоятельства: Вардания о Заслуженном враче Валентине Чачба

90 лет исполнилось сегодня со дня рождения Заслуженного врача Абхазии, акушера-гинеколога высшей квалификации Валентины Чачба. В эфире радио Sputnik своими воспоминаниями о ней поделился заместитель министра здравоохранения Вахтанг Вардания.

Валентина Николаевна Чачба работала главным врачом Гагрской центральной больницы. Общий стаж ее врачебной практики 56 лет. Она была гордостью Абхазии. В памяти благодарных пациентов осталась как замечательная женщина, несущая добро и позитивную энергию, человек высочайшей чести и морали, добрая и очень внимательная к пациентам.

В годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов она была начальником Гагрского тылового военного госпиталя.

В эфире радио Sputnik Абхазия заместитель министра здравоохранения Вахтанг Вардания, вспоминая о Валентине Чачба, отметил ее человеческие и высокопрофессиональные качества.

Радио Такие обстоятельства: Вардания о Заслуженном враче Валентине Чачба

"Тепло и приятно ее вспоминать. Это был весьма неординарный человек, профессионал. Профессионалы высочайшего класса часто бывают категоричны, резковаты, а Валентина Николаевна всегда была добрейшим человеком… Для нее пациент прежде всего был человеком. Она очень легко вступала в контакт, и больной просто обнажался перед ней, рассказывая все о себе. Я не знаю, как ей это удавалось", - сказал Вардания.

Заслуженный врач Абхазии Валентина Николаевна Чачба была награждена Почетным знаком Международного Красного Креста и Полумесяца, Почетной медалью имени Пирогова, орденом Леона. Она имела также звание "Женщина-символ XX века".