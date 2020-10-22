Такие обстоятельства: Вардания о Заслуженном враче Валентине Чачба

Валентина Николаевна Чачба работала главным врачом Гагрской центральной больницы. Общий стаж ее врачебной практики 56 лет. Она была гордостью Абхазии. В памяти благодарных пациентов осталась как замечательная женщина, несущая добро и позитивную энергию, человек высочайшей чести и морали, добрая и очень внимательная к пациентам.
В годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов она была начальником Гагрского тылового военного госпиталя.
В эфире радио Sputnik Абхазия заместитель министра здравоохранения Вахтанг Вардания, вспоминая о Валентине Чачба, отметил ее человеческие и высокопрофессиональные качества.
"Тепло и приятно ее вспоминать. Это был весьма неординарный человек, профессионал. Профессионалы высочайшего класса часто бывают категоричны, резковаты, а Валентина Николаевна всегда была добрейшим человеком… Для нее пациент прежде всего был человеком. Она очень легко вступала в контакт, и больной просто обнажался перед ней, рассказывая все о себе. Я не знаю, как ей это удавалось", - сказал Вардания.
Заслуженный врач Абхазии Валентина Николаевна Чачба была награждена Почетным знаком Международного Красного Креста и Полумесяца, Почетной медалью имени Пирогова, орденом Леона. Она имела также звание "Женщина-символ XX века".