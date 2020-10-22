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Путин: сила государства – в доверии к нему со стороны граждан

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Sputnik Абхазия
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На пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин рассказал, в чем главная сила государства в современном мире.

Только сильное государство способно противостоять таким угрозам, как эпидемия коронавируса, отметил Путин на Заседании Валдайского клуба.

Радио
Путин: сила государства – в доверии к нему со стороны граждан

"Борьба с угрозой коронавируса показала, что эффективно действовать в кризисной ситуации может только дееспособное государство вопреки рассуждениям тех, кто утверждал и утверждает, что роль государства в глобальном мире сокращается, а в перспективе оно вообще будет заменено какими-то другими формами социальной организации. Да, это возможно, когда-то в отдалённой перспективе всё будет меняться. Все течет и изменяется. Но сегодня роль и значение государства важны. Мы всегда считали сильное государство базовым условием развития России и вновь убедились, что были правы, когда кропотливо занимались восстановлением и укреплением государственных институтов после упадка, а порой и полного разрушения в 90-е годы", - подчеркнул он.

Путин подчеркнул, что сила государства вовсе не в тотальном контроле и жесткости правоохранительных органов, не в ущемлении гражданской активности и не в мощи вооруженных сил и оборонного потенциала.

"Сила государства, прежде всего, в доверии к нему со стороны граждан. Люди – источник власти", - сказал Путин.  


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