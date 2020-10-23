Горяинова о дезинфекции объектов в пандемию: в субтропиках сам бог велел

Эпидемиолог Надежда Горяинова в эфире радио Sputnik рассказала, как дезинфекция социальных объектов может повлиять на ситуацию с коронавирусом и сдержать рост заболевания.

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Минобороны России приступили к дезинфекции социальных объектов в Абхазии, работы начались с Центрального рынка Сухума.

Радио Горяинова о дезинфекции объектов в пандемию: в субтропиках сам бог велел

"Дезинфекция объектов, где собираются люди, места общего пользования, проводится всегда, у санитаров есть правила, рынки, магазины, кафе, рестораны, то есть дезинфекция поверхности обязательная работа, проводимая каждый день. В условиях субтропиков сам бог велел особо внимательно к этому вопросу отнестись. Если говорить о вирусных инфекциях, в том числе и коронавирусе, в период, когда идет либо эпидемия, либо пандемия, то нашим органом лучше увеличивать дозор, и Минздраву в том числе, за соблюдением правил гигиены, санитарных правил на объектах. Увеличение числа обработок позволяет снизить вирусные нагрузки", - отметила Горяинова в эфире радио Sputnik.

В мероприятиях задействовано 11 автомобилей РХБ защиты – это мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, генераторы горячего тумана и комплектов специальной обработки ДК-4.

Колонна из 11 специальных автомобилей РХБ защиты Черноморского флота 19 октября прибыла в Абхазию с Крымского полуострова, преодолев более 800 километров.