Политолог о новых обвинениях США в адрес России: чушь

Нацразведка США обвинила Россию и Иран в получении информации об избирателях – якобы это "посеет хаос" на выборах. В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал эти обвинения.

Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что информация о регистрации американских избирателей попала в руки Ирана и России. По его словам, эти данные могут быть использованы иностранными игроками с целью сообщения зарегистрированным избирателям ложной информации, что "создаст сомнения, посеет хаос, подорвет уверенность в американской демократии".

Радио Политолог о новых обвинения США в адрес России: чушь

"Мы уже видели, что Иран шлет фальшивые электронные письма, чтобы испугать избирателей, породить общественные волнения и нанести ущерб президенту Трампу", – продолжил Рэтклифф.

При этом он признал, что таких действий со стороны Москвы не заметили, однако выразил мнение, что Россия все равно получила "некоторую информацию об избирателях, как и в 2016 году".

Иран уже ответил на обвинения. Пресс-секретарь постпредства ИРИ при ООН Алиреза Мирюсефи заявил, что Иран не заинтересован во вмешательстве в выборы в США и не имеет предпочтений относительно их исхода. "В отличие от США, Иран не вмешивается в выборы в других странах", – подчеркнул он.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал обвинения США не без иронии.

"Оказывается, у американцев такие нежные души, их сердцебиение зависит от того, что они получат по почте – прямо начинают нервничать и пугаться. И неужели все это может повлиять на голосование, даже если поверить в эту чушь, которую несут в нацразведке? Изобретение демократов по поводу голосования по почте, судя по всему, дает возможность для определенных фальсификаций. При чем здесь Россия? При чем здесь базы данных, информация о каких-то электронных ящиках? Если уж сравнивать, то Facebook имеет возможность сбора данных о российских гражданах в гораздо больших масштабах, чем кто-либо", – сказал Александр Дудчак.

Он подчеркнул, что подобные обвинения – в духе американских политиков.

"Они просто сбрасывают в информационное пространство очередной фейк, не заботясь о том, чтобы что-то детализировать и доказать – мол, вы там сами разбирайтесь и доказывайте, что не виноваты. Это такая традиционная позиция американских партнеров, когда они в чем-то обвиняют, совершенно не заботясь о том, как это можно объяснить реальными фактами. Конечно, это очередная чушь, на которую не стоило бы обращать внимания. Но приходится на нее реагировать", – отметил политолог.