Гражданин и начальник: Озган о реформе в сфере предоставления госуслуг

Что конкретно подразумевает реформа в сфере предоставления госуслуг населению, не приведет ли это к сокращению штатов, и как цифровизация может снизить коррупцию, об этом в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

Радио Гражданин и начальник: Озган о реформе в сфере предоставления госуслуг

"Цифровизация сравнима для нас с полетом в космос. Не секрет, что во многих ведомствах отсутствует корпоративная почта, многие процессы не автоматизируются, осуществляется все по старинке. Все это замедляет процессы, даже на элементарном уровне межведомственного содействия, не говоря уже о том, что эти услуги некачественно предоставляется нашим гражданам. Мы надеемся, что благодаря новым технологиям, коммуникация с органами власти станет проще и лучше", - отметила Озган в эфире радио Sputnik Абхазия.

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