"Шаман вместо нотариуса". Жизнь самого восточного поселения России

Село Уэлен - узкая вытянутая полоса земли шириной около трехсот метров. Самый восточный населенный пункт России и Евразии. С одной стороны - лагуна, с другой - ледяное Чукотское море. Одному богу известно, как село до сих пор не смыло водой.

Радио "Шаман вместо нотариуса". Жизнь самого восточного поселения России

Оказаться в Уэлене - то же, что и побывать на краю света. Если вы когда-нибудь соберетесь туда, будьте готовы из-за непогоды потратить на дорогу в одну сторону почти месяц.

Первые люди поселились в этих краях несколько веков назад. Сейчас в Уэлене в основном живут чукчи. Корреспондент МИА "Россия сегодня" Мария Семенова узнала, как проходит жизнь в самом восточном населенном пункте России.

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