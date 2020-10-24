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"Шаман вместо нотариуса". Жизнь самого восточного поселения России

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201024/1031149587/Shaman-vmesto-notariusa-Zhizn-samogo-vostochnogo-poseleniya-Rossii.html

Село Уэлен - узкая вытянутая полоса земли шириной около трехсот метров. Самый восточный населенный пункт России и Евразии. С одной стороны - лагуна, с другой - ледяное Чукотское море. Одному богу известно, как село до сих пор не смыло водой.

Радио
"Шаман вместо нотариуса". Жизнь самого восточного поселения России

Оказаться в Уэлене - то же, что и побывать на краю света. Если вы когда-нибудь соберетесь туда, будьте готовы из-за непогоды потратить на дорогу в одну сторону почти месяц.

Первые люди поселились в этих краях несколько веков назад. Сейчас в Уэлене в основном живут чукчи. Корреспондент МИА "Россия сегодня" Мария Семенова узнала, как проходит жизнь в самом восточном населенном пункте России.

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