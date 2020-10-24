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"ЯсноПонятно". Разбогатеть на бабушкиной вазе

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Sputnik Абхазия
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Антиквариат – это любые старые вещи? Почему одни ничего не стоят, а другие продаются на аукционах за десятки тысяч долларов? Как понять: оставшаяся от бабушки горка - это целое состояние или просто хлам? Во что вложиться сегодня?

Радио
"ЯсноПонятно". Разбогатеть на бабушкиной вазе

Современное искусство будет через сто лет так же востребовано, как сейчас Пикассо и Айвазовский? В кризис стали больше продавать, или всё не так очевидно? Почему люди покупают антиквариат и предметы искусства? Инвестиции? Коллекционный интерес? Или это желание украсить свою жизнь прекрасными вещами и пользоваться ими в быту?

Что будет, если ставить антикварную посуду в посудомоечную машину или микроволновку, рассказывает вице-президент Международной конфедерации антикваров и арт-дилеров, вице-президент Ассоциации антикваров Санкт-Петербурга Михаил Суслов. Спрашивают Лина, Ваня и Ксюша.

Партнер эпизода — Российский Антикварный Салон, который пройдет в Гостином дворе с 25 по 29 ноября.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.

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