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"Москва.Backstage". О флоре и фауне Москвы

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201024/1031149688/MoskvaBackstage-O-flore-i-faune-Moskvy.html

Москва – это не только загруженные магистрали и оживленные улицы, но и обширные зеленые зоны, за которыми ежедневно следят и ухаживают специалисты. Что такое особо охраняемая природная территория ? Насколько разнообразны флора и фауна Москвы?

Радио
"Москва.Backstage". О флоре и фауне Москвы

Как сохраняется биоразнообразие в границах столицы? Зачем нужны эко-центры? Что разрешено и запрещено на особо охраняемых природных территориях? И как правильно подкармливать грызунов и птиц в холодный сезон?

О бережном отношении к городской природе и ее особенностях рассказывают специалисты ГПБУ "Мосприрода": главный специалист по экологическому просвещению и учету животных Азамат Кунафин и руководитель эко-центра "Кусково" Роман Бариев.
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