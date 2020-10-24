"Москва.Backstage". О флоре и фауне Москвы

Москва – это не только загруженные магистрали и оживленные улицы, но и обширные зеленые зоны, за которыми ежедневно следят и ухаживают специалисты. Что такое особо охраняемая природная территория ? Насколько разнообразны флора и фауна Москвы?

Радио "Москва.Backstage". О флоре и фауне Москвы

Как сохраняется биоразнообразие в границах столицы? Зачем нужны эко-центры? Что разрешено и запрещено на особо охраняемых природных территориях? И как правильно подкармливать грызунов и птиц в холодный сезон?

О бережном отношении к городской природе и ее особенностях рассказывают специалисты ГПБУ "Мосприрода": главный специалист по экологическому просвещению и учету животных Азамат Кунафин и руководитель эко-центра "Кусково" Роман Бариев.

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