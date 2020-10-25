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"Заговор классиков". Бестужев-Марлинский. Писатель взбесившейся судьбы

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201025/1031152554/Zagovor-klassikov-Bestuzhev-Marlinskiy-Pisatel-vzbesivsheysya-sudby.html

Фаталист. Искатель приключений. Его считали Пушкиным в прозе. Активный декабрист. Вывел войска на сенатскую площадь. Отделался якутской ссылкой. Переведен на Кавказ. Вновь офицер. Безумный ловелас и автор повести "Фрегат Надежда". Погиб в Адлере в бою с горцами.

Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.

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"Заговор классиков". Бестужев-Марлинский. Писатель взбесившейся судьбы

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.

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