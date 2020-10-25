"Это надолго": это нормально, если не нравится играть с ребёнком?

Вроде бы совместная игра должна укреплять отношения родителя и ребёнка, но включаться в это нет ни желания, ни сил, да ещё и скучно. Надо ли себя заставлять играть с собственными детьми и как проводить с ними время, если не любишь играть?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, какими бывают игры и как найти занятие, которое принесёт удовольствие всем участникам процесса.

Радио Подкаст "Это надолго": это нормально, если не нравится играть с ребёнком?

Как из всего множества игр выбрать те, что подойдут именно вашему ребёнку? Разрешать ли игры, где умирают, захватывают в заложники и стреляют? Родитель ― обязательный участник игрового процесса или всё-таки нет?

Об этом Настя и Лина спрашивают детского психолога, игрового терапевта, отца троих детей Александра Покрышкина.

3:00 Это нормально ― не хотеть играть с собственным ребёнком?

5:00 Что делать, если не хочется играть?

7:30 Что должен знать родитель, выбирая игру в зависимости от возраста ребёнка?

10:20 Можно ли в игре с детьми заменить себя кем-то другим?

12:50 Как из всего множества игр выбрать те, что подойдут именно вашему ребёнку?

15:50 "Будет играть в агрессивные игры ― вырастет преступником": что об этом говорит детская психология?

18:50 Покупать ли игрушечное оружие?

Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.

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