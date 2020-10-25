Дополнительное время: Читанава о тренировках на свежем воздухе во время карантина

Своим мнением о том, почему сложно проводить тренировки онлайн, и какую альтернативу предлагает тренер своим подопечным, в эфире радио Sputnik рассказал президент Федерации каратэ кекусинкай Абхазии Виталий Читанава.

С 15 октября по 24 ноября будут закрыты детские сады и школы, запрещена деятельность всех образовательных кружков, а также спортивных, танцевальных секций.

Заслуженный тренер Абхазии Виталий Читанава считает, что в пандемию можно и необходимо проводить тренировки на свежем воздухе соблюдая социальную дистанцию.

Радио Дополнительное время: Читанава о тренировках на свежем воздухе во время карантина

"Да, ограничения введены, закрыты школы, спортивные секции, но дети выходят на улицу, продолжают бегать во дворах. Я не понимаю, почему нельзя проводить тренировки на свежем воздухе, пока погода позволяет. Мы можем тренироваться соблюдая социальную дистанцию. В единоборствах сложно заниматься онлайн, смысл воина в подготовке - присутствие противника, и это все возможно делать бесконтактно, на свежем воздухе, но не онлайн", - сказал Читанава в эфире радио.

По мнению тренера, спортивные тренировки на свежем воздухе можно разрешить официально, они будут более полезными для детей, нежели коротание карантин без дела