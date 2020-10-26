Кишмария о средствах защиты для медперсонала: пользуемся тем, что есть

Главврач Очамчырской ЦРБ Мадонна Кишмария в эфире радио Sputnik рассказала о том, как справляется медперсонал с нагрузкой в связи с открытием COVID-отделения и как обстоят дела с лекарственным и техническим обеспечением для пациентов.

Медленно, но каждый день увеличивается количество людей, у которых подтверждается ПЦР- диагностикой коронавирусная инфекция, сказала Кишмария в эфире радио. На сегодняшний день 16 COVID-пациентов остаются круглосуточно на дневном стационаре, это в основном те люди, которые живут далеко и не могут приезжать два раза в день, или же те, кому необходимо наблюдение врача, отметила главврач Очамчырской ЦРБ.

Радио Кишмария о средствах защиты для медперсонала: пользуемся тем, что есть

"Медперсонала не хватает. У нас всего два терапевта. Мы задействовали акушер-гинеколога, он нам помогает тоже, консультирует, смотрит. Средний персонал состоит из возрастных и работоспособных, весь персонал работает на COVID-пациентах. Четыре медсестры работают в отделении на 30 коек, и то бывают моменты, когда они не успевают все вовремя сделать. Мало, конечно, недостаточно рук. Пока как-то стараемся справляться. Практически с утра до ночи здесь, не уходим, бывает, что больные поступают, надо быть все время в больнице", - сказала Кишмария.

По словам главврача больницы, всеми необходимыми препаратами и средствами защиты для медперсонала обеспечивает Минздрав, однако этого недостаточно.

"Мы зависим полностью от Минздрава, как только у нас исчерпывается запас, за день, за два, мы делаем заявку. Недавно мы получили препараты из Минздрава, но это, конечно, не тот объем, который мы хотели бы получить. Они поделились тем, чем могли. Средств индивидуальной защиты тоже немного. Костюмов недостаточное количество, практически одни и те же халаты и костюмы одеваем по нескольку раз. Если мы видим, что в Гудаутском госпитале малюсенькие щели закрывают скотчем, то у нас такой возможности нет, пользуемся тем, что есть в наличии. Когда поступают люди, не до того, есть или нет, ты идешь и встречаешь пациента", - сказала Кишмария в эфире радио Sputnik Абхазия.