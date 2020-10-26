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Такие обстоятельства: Агрба о работе социальных служб в Абхазии в период пандемии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201026/1031165288/Takie-obstoyatelstva-Agrba-o-rabote-sotsialnykh-sluzhb-v-Abkhazii-v-period-pandemii.html

Как работают социальные службы в период распространения коронавируса, как сотрудники помогают справиться с ситуациями, возникающими в малоимущих семьях, в эфире радио Sputnik рассказала заместитель начальника "Службы социальной поддержки детей и семей" Алина Агрба.

В целях безопасности работа сотрудников социальных служб переведена на дистанционную, однако если ситуация требует присутствия, то ребята в средствах защиты посещают семьи, сказала Агрба в беседе на радио.     

Радио
Такие обстоятельства: Агрба о работе социальных служб в Абхазии в период пандемии

"Есть семья, где один из членов заболел COVID или даже находится в медучреждении, а дети остались без присмотра. А есть, где слабая опека, опекуны пожилого возраста, и дети вынуждены остаться с ними наедине. В таких случаях мы вынуждены посещать семьи и контролировать их. Часто мы сталкиваемся с тем, что семьи на самоизоляции и не могут выйти, и здесь мы подключаем те или иные ресурсы извне, которые могли бы их обеспечить продуктами или же лекарствами", - сказала Агрба в эфире радио Sputnik Абхазия.      

По словам Агрба, социальные службы не оказывают финансовую или другую какую-либо помощь нуждающимся семьям. "Мы передаем достоверную информацию тем, кто может и хочет помочь таким людям", - сказала она.   


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