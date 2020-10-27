Такие обстоятельства: Адлейба о работе мобильного госпиталя Минобороны России в Абхазии

О взаимодействии с российскими военными медиками, которые принимают пациентов с коронавирусом в развернутом на территории пансионата "Айтар" мобильном госпитале, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал директор пансионата Тимур Адлейба.

Адлейба напомнил, что задача сотрудников пансионата заключалась в том, чтобы предоставить инфраструктуру под проживание военных врачей и под создание госпиталя, а также обеспечить питание пациентов.

Радио Такие обстоятельства: Адлейба о работе мобильного госпиталя Минобороны России в Абхазии

"В основном у меня только положительные впечатления от всего, что происходит. Все работает очень четко. Люди военные, дисциплинированные, с ними очень удобно, четко понимают свои задачи. Мы со своей стороны обеспечили их всем необходимым. Все налажено, механизм работает. Я на прямой связи постоянно с начальником госпиталя, о котором у меня очень приятные впечатления. Он человек очень организованный, держит на контроле любые, даже не существенные вопросы. Мы связываемся и оперативно все решаем… Я общался с российскими медиками, и они очень высоко оценили работу наших медиков в Гудаутском госпитале, подчеркнули, что и там все на очень хорошем уровне… Здесь же у врачей есть все – и оборудование, и лекарства. Я для себя решил, если вдруг что-то понадобится, не буду выезжать за границу, теперь я спокоен за себя и своих близких. Мы можем этим людям довериться, они свое дело знают, и болеть не так страшно", - рассказал Тимур Адлейба на радио Sputnik.

Мобильный госпиталь Министерства обороны России был направлен в Абхазию для помощи в лечении пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

Специалисты госпиталя прибыли в Абхазию из города Буденновск Ставропольского края. В составе - 113 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

Госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Он оборудован аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.