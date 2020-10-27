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Игорь Ахба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ахба о поддержке Россией Абхазии в пандемию: значительная и востребованная помощь

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201027/1031173819/Akhba-o-podderzhke-Rossiey-Abkhazii-v-pandemiyu-znachitelnaya-i-vostrebovannaya-pomosch.html

Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в России Игорь Ахба в эфире радио Sputnik оценил помощь Российской Федерации Абхазии, оказываемую в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Радио
Ахба о поддержке Россией Абхазии в пандемию: значительная и востребованная помощь

"Безусловно, это очень большая и востребованная помощь. Госпиталь, который способен вместить 150 пациентов, при наличии около 100 высококвалифицированных врачей – это значительная помощь, не говоря о том, что там есть медикаменты, о том, что там бригада врачей, которые постоянно прибывают из Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Калининграда, помогают нашим врачам в Гудаутском госпитале", - отметил Ахба.

Дипломат пожелал всем крепкого здоровья и напомнил, что береженого бог бережет.

Мобильный госпиталь Министерства обороны России был направлен в Абхазию для помощи в лечении пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

Специалисты госпиталя прибыли в Абхазию из города Буденновск Ставропольского края. В составе - 113 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

Мобильный госпиталь сможет при необходимости принять до 150 пациентов, больные будут размещены в номерах третьего корпуса гостиницы "Айтар", а в пневмокаркасных модулях будет организован приемный пункт, лаборатория и рентген-кабинет.

Кроме того, специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России прибыли в Республику Абхазия для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции, а в Гудаутском госпитале, постоянно сменяя друг друга, дежурят бригады российских врачей.

По договоренности с Российской Федерацией как туристы с подтвержденным диагнозом COVID-19, отдыхающие в Абхазии, так и граждане Абхазии при необходимости направляются на лечение в профильные медицинские учреждения Краснодарского края. 

 


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