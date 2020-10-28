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Глава Роспотребнадзора заявила о возможном выпуске четвертой вакцины от COVID-19

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (860)
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В рамках форума "Здоровое общество" глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для получения защиты от коронавируса лучше сделать прививку, а не переболеть COVID-19.

На форуме "Здоровое общество" в пресс-центре МИА "Россия сегодня" глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о системе здравоохранения в условиях распространения COVID-19.

Российская вакцина в значительной степени государственная, и главные результаты сегодня показывают государственные научные центры, в отличие от других стран, где наука коммерциализирована очень сильно, отметила Попова.

Радио
Глава Роспотребнадзора заявила о возможном выпуске четвертой вакцины от COVID-19

"Платформа у института Гамалеи отработанная - они ее взяли и используют. И у них нет коммерческих обязательств по использованию. У института Чумакова есть платформа, много лет они спасают страну и мир своей вакциной против полиомиелита, вакциной против желтой лихорадки. У них есть и производственная площадка", - рассказала глава Роспотребнадзора.

Это новый уровень платформенного решения в вакцинологии - иметь платформы, и теперь на каждый случай возникновения нового патогена у них (научных институтов - ред.) есть выбор.

Это значимость российской науки, которую поддерживает и развивает государство. Данный приоритет был задан заранее стратегическим планированием в стране и развитием научных центров для этой цели.

По мнению Поповой, будет еще и четвертая вакцина от коронавируса, и все эти вакцины используют разные производственные площадки. В РФ есть возможность производить значимое количество вакцины, не "толкаясь" на одной производственной площадке.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (860)

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