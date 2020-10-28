Гражданин и начальник: Читанава об успехах в борьбе с пальмовым долгоносиком

Председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава в эфире радио Sputnik рассказал, насколько эффективно в этом году велась борьба с пальмовым долгоносиком в республике.

Радио Гражданин и начальник: Читанава об успехах в борьбе с пальмовым долгоносиком

В начале лета Госкомитет по экологии приступил к обработке пальмовых насаждений от вредителя – долгоносика. Впервые пальмовый долгоносик был обнаружен в республике в 2016 году. Борьбу с ним начали в октябре 2018 года. Была проведена инвентаризация пальм, тогда их насчитали около двух с половиной тысяч.

В этом году к обработке пальм приступили с 16 июня. Насколько эффективна была эта борьба, рассказал Савелий Читанава.

"В этом году мы дважды провели профилактическую обработку пальм. Правительство нас обеспечило необходимым количеством пестицидов, которые мы отдавали районам безвозмездно. Мы впервые столкнулись с этим вредителем. Но путем проб и ошибок мы пришли к тому, что в этом году ни одна пальма у нас не пострадала", - рассказал Читанава.

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