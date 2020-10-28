21:39 28 Октября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD77.55
  • EUR91.26
Поиск
© Sputnik

Такие обстоятельства: Синяшина о первой в мире вакцине от COVID-19

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (861)
56 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/1c/1031180074.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201028/1031179303/Takie-obstoyatelstva-Sinyashina-o-pervoy-vaktsine-v-mire-ot-COVID-19--.html

Ведущий научный сотрудник лаборатории генетики и бактерий НИЦЭМ имени Гамалеи, доктор медицинских наук Людмила Синяшина в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о первой в мире вакцине от COVID-19, объяснила, почему она считается безвредной.

В августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Радио
Такие обстоятельства: Синяшина о первой в мире вакцине от COVID-19

"В мире большой спрос на вакцину, потому что пандемия везде, везде большая заболеваемость, и смертность высокая. В России появилась и вторая вакцина, компании "Вектор", тоже хорошая вакцина, но она по другому принципу построена. В ВОЗ только заявок от разработчиков вакцины поступило 149. Это только заявок, а сколько еще разработок ведется, и из них есть разные по своему приготовлению. Когда будет уже несколько вакцин, то уже более массово можно будет людей проиммунизировать, даже против коклюша существует несколько вакцин и так же против других инфекций", - отметила Синяшина.          

По словам доктора медицинских наук, в СССР были прекрасные специалисты по вакцинологии, которые сейчас передают свои знания. Синяшина отметила, что благодаря политическому руководству страны, которые дали зеленый свет на утверждение документов, в России зарегистрирована первая вакцина от коронавируса во всем мире.

"Обидно, что в 90-х годах начали антивакцинную компанию и вакцинацию отдали на откуп родителям. С этого и начался разброд в обществе, до этого никаких вопросов не было. Все, наоборот, спешили вакцинироваться, и все это заканчивалось. С коронавирусом выбора на сегодняшний день нет. От него вакцинация - панацея", – сказала Синяшина.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (861)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Сухум против Нового Афона: финал чемпионата Абхазии по футболу
Экстремальный велоспорт: как абхазские велосипедисты строят фрирайд трассу
Лучшая маскировка: как выбрать респиратор


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться