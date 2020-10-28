Евсеев рассказал, чем может ответить Россия на ввод турецких войск в Карабах

Российский эксперт отмечает, что в арсенале Москвы есть несколько вариантов ответа на действия Анкары в Карабахе.

Если Турция введет войска в зону карабахского конфликта, то Россия может ответить сразу на нескольких направлениях. Об этом заявил в эфире Sputnikя военный эксперт Владимир Евсеев.

Одной из ответных мер, по его словам, может стать развертывание частей 102-й военной базы вдоль границы с Азербайджаном. Более того, Евсеев предполагает, что они уже сейчас развернуты.

Во-вторых, Россия может ответить в Сирии, к примеру, наступлением сирийской правительственной армии на Идлиб, где находятся турецкие войска.

Радио Евсеев: на ввод турецких войск в Карабах Россия может ответить Идлибом и не только

"Для Турции Карабах не столь важен, как Сирия. Потери в Сирии, а там речь может идти о больших территориальных потерях, будут крайне болезненно восприняты в Анкаре. Могут быть нанесены болезненные удары, вплоть до наступления на турецкие части в сирийской провинции. Потому что если Турция не выполняет взятые на себя негласные договоренности, то и у России будут все основания не соблюдать их", - считает Евсеев.

На карабахском театре боевых действий, считает эксперт, возможности Азербайджана проводить масштабные наступательные операции уже иссякли. Некоторые мобрезервы у Баку есть, но успеть подготовить их в столь сжатые сроки уже невозможно, а бросить в бой неподготовленными – значит обречь их на верную смерть.

С 27 сентября в зоне карабахского конфликта идут интенсивные бои. ВС Азербайджана обстреливают мирные города и села Карабаха, уничтожая жилые дома и гражданские инфраструктуры. В результате мощных ударов есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения Карабаха.

США объявили о прекращении огня в Карабахе с 08:00 утра (по местному времени) 26 октября. Это - уже третья инициатива о гуманитарном перемирии. Прежние договоренности были нарушены азербайджанской стороной. Первая инициатива исходила от Москвы, перемирие должно было вступить в силу 10 октября. Вторая - от Парижа, но и 18 октября огонь не был прекращен. Третья договоренность достигнута в Вашингтоне, однако и она была нарушена.

Речь идет не о новом соглашении о перемирии, а о реализации договоренности о прекращении огня, достигнутой 10 октября в Москве.