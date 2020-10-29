Григорьев рассказал, когда мир вернется к прежней, допандемической жизни

Мир столкнулся с масштабным кризисом, вызванным пандемией COVID-19. При этом Китай, который первым еще в начале года начал вводить жесткие карантинные меры, поставив на паузу целые отрасли экономики, во втором и третьем кварталах практически вернулся к нормальной жизни и уже демонстрирует экономический рост – в отличие от других стран мира, где карантинные меры продолжают усиливаться.

Насколько велики убытки в глобальном масштабе, как будут восстанавливаться крупнейшие экономики мира – США и ЕС, каковы сценарии развития мировой экономики после выхода из кризиса? Ответы на эти вопросы искали участники онлайн-конференции о будущем мировой экономики в постпандемическом мире.

Радио Григорьев рассказал, когда мир вернется к прежней, допандемической жизни

"Я бы принципиально отделял пандемию от рецессии. Во-первых, мы миром не выходим из пандемии. На изоляции пока держится Китай. В остальном мире начались спиральные ходы. Пока не пройдет пандемия в ключевых странах и не откроются чистые курорты, мировой подъем невозможен, потому что масса вещей стоит на движении вещей - того, что исчезло в процессе пандемии. Кризис начался из потребления состоятельных слоев, потому что закрыли границы. Только у них высокая доля музеев, театров, перелетов, туризма. Причем, Россия на этом немного выиграла, потому что ограничение выезда туристов лишило их развлечения и отдыха, но оставило деньги дома. А для Франции, Италии и Испании кризис стал самым тяжелым в Европе, тяжелее, чем у других стран, потому что они потеряли огромный приток людей и денег. И без возврата грандиозного средиземноморского курорта бывшей Римской империи, полное восстановление допандемической жизни невозможно", - сказал Григорьев.