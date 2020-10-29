13:38 29 Октября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD78.87
  • EUR92.60
Поиск
© Sputnik / Владимир Трефилов

Григорьев рассказал, когда мир вернется к прежней, допандемической жизни

Радио
Получить короткую ссылку
7910
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/1d/1031183520.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201029/1031181848/Grigorev-rasskazal-kogda-mir-vernetsya-k-prezhney-dopandemicheskoy-zhizni.html

Научный руководитель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Леонид Григорьев рассказал, при каких условиях мир вернется к допандемическому уровню жизни.

Мир столкнулся с масштабным кризисом, вызванным пандемией COVID-19. При этом Китай, который первым еще в начале года начал вводить жесткие карантинные меры, поставив на паузу целые отрасли экономики, во втором и третьем кварталах практически вернулся к нормальной жизни и уже демонстрирует экономический рост – в отличие от других стран мира, где карантинные меры продолжают усиливаться.

Насколько велики убытки в глобальном масштабе, как будут восстанавливаться крупнейшие экономики мира – США и ЕС, каковы сценарии развития мировой экономики после выхода из кризиса? Ответы на эти вопросы искали участники онлайн-конференции о будущем мировой экономики в постпандемическом мире.

Радио
Григорьев рассказал, когда мир вернется к прежней, допандемической жизни

"Я бы принципиально отделял пандемию от рецессии. Во-первых, мы миром не выходим из пандемии. На изоляции пока держится Китай. В остальном мире начались спиральные ходы. Пока не пройдет пандемия в ключевых странах и не откроются чистые курорты, мировой подъем невозможен, потому что масса вещей стоит на движении вещей -  того, что исчезло в процессе пандемии. Кризис начался из потребления состоятельных слоев, потому что закрыли границы. Только у них высокая доля музеев, театров, перелетов, туризма. Причем, Россия на этом немного выиграла, потому что ограничение выезда туристов лишило их развлечения и отдыха, но оставило деньги дома. А для Франции, Италии и Испании кризис стал самым тяжелым в Европе, тяжелее, чем у других стран, потому что они потеряли огромный приток людей и денег. И без возврата грандиозного средиземноморского курорта бывшей Римской империи, полное восстановление допандемической жизни невозможно", - сказал Григорьев.


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Сухум против Нового Афона: финал чемпионата Абхазии по футболу
Мобильный госпиталь в Цхинвале: прибытие военных медиков
Лучшая маскировка: как выбрать респиратор


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться