Бения о раннем бронировании в Абхазии на 2021 год: тишина, заявок нет

Есть ли спрос на отдых в Абхазии в новогодние праздники и на следующий год, и как готовятся отельеры к раннему бронированию, в эфире радио Sputnik рассказал директор пансионата Мюссера Рустам Бения.

С момента открытия российско-абхазской границы для туристов 1 августа республику посетили более 600 тысяч человек. Эта цифра составляет более половины за аналогичный период прошлого года.

Что-либо планировать на следующий год в условиях пандемии крайне сложно, сказал Бения в эфире радио.

Радио Бения о раннем бронировании в Абхазии на 2021 год: тишина, заявок нет

"В такое время у нас уже были какие-то намеки на ранее бронирование, на сегодняшний день - тишина, заявок нет. Люди планируют заранее свой отпуск, но учитывая сложившиеся обстоятельства, неопределенность, связанная с COVID-19, все меняет. Мы закрываем сезон 15 ноября. Новый год - не проводим, что касается заявок на следующий год, то мы всегда готовы их принять. Сейчас мы готовим прайс на 2021 год, будут учтены все обстоятельства экономического характера, возможно, мы будем корректировать цены, к концу сезона уже подготовим его. Также пересмотрим все договоры с туроператорами и начнем уже готовиться к следующему сезону", - сказал Бения на радио Sputnik.

Отельер отметил, что обычно люди уже в октябре начинали бронировать свой отдых на следующий год, однако в этом году этого не наблюдается, сказал Бения.