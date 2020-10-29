Юрист рассказала, как государство может регулировать цены на лекарства

В период вспышки коронавируса цены на лекарства растут. Может ли государство вмешаться в этот процесс и сдерживать цены на жизненно важные препараты, об этом в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала юрист Дана Куджба.

Радио Юрист рассказала, как государство может регулировать цены на лекарства от COVID-19

Куджба напомнила, что в Абхазии существует закон о государственном регулировании цен, который применяется к отдельным сферам жизнедеятельности. На основании этого закона Кабинет министров принял постановление о перечне жизненно необходимых и важных лекарств, на которые устанавливается определенная торговая надбавка от оптовой цены. В этом перечне около 150 лекарственных препаратов. В соответствии с постановлением надбавка колеблется от 18 до 25 процентов. Это зависит от категории, таможенной и оптовой стоимости. Все лекарственные и медицинские изделия освобождены от НДС.

"Это уже плюс к тому, чтобы цены не завышались, так как НДС у нас составляет 10 процентов, и он значительно увеличивает стоимость товаров для конечного потребителя. То есть со стороны государства идет льготное налогообложение для лекарственных препаратов. За нарушение торговых надбавок предприниматели уплачивают штраф в размере торговой надбавки, на которую увеличили стоимость отпущенного товара. Но на сегодняшний день ни в постановлении, ни в законе не говорится ничего о ситуации, в которую мы все попали. Препараты, которые применяются для лечения коронавирусной инфекции, являются жизненно необходимыми, их, по моему личному мнению, нужно включить в этот список и определить торговую надбавку. Учитывая экономическое состояние, финансовое положение людей, учитывая размер заработной платы работников бюджетной сферы, трудно покупать препараты, которые стоят в лучшем случае от полутора тысяч рублей. Со стороны государства можно принять решение, что препараты для лечения коронавирусной инфекции могут быть включены в перечень жизненно необходимых лекарств. Либо можно подготовить постановление о временном регулировании порядка ценообразования в аптеках на эти препараты. Существует несколько методов, которые могли бы отрегулировать необоснованный рост цен на определенные товары", - отметила Дана Куджба в интервью радио Sputnik.