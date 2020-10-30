Такие обстоятельства: Ашуа рассказал, как проходит перерегистрация инвалидов ОВНА

О промежуточных итогах работы по перерегистрации инвалидов и о том, как в фонде решают вопросы оказания медицинской помощи, в эфире радио Sputnik рассказал зампредседателя Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Емзарий Ашуа.

Радио Такие обстоятельства: Ашуа рассказал, как проходит перерегистрация инвалидов ОВНА

Фонд инвалидов ОВНА с июля 2020 года ведет работу по перерегистрации инвалидов.

"Перерегистрацию прошли уже 800 человек. 22 инвалида мы уже проверили, 80 пока под вопросом. Перерегистрацию еще должны пройти 2000 человек. Также будет создана медико-экспертная комиссия, инвалиды должны будут ее пройти, чтоб вновь определить к какой группе инвалидов человек относится", - сказал Ашуа.

За восемь месяцев работы фонда 221 инвалиду удалось оказать помощь в лечении, 40 из них были отправлены в Россию, проинформировала Ашуа.

"Каждую среду собирается правление фонда, в состав которого входят представители министерств: здравоохранения, финансов, социального обеспечения, обороны, которые принимают решение о лечении инвалидов за пределами страны. Сейчас мы будем в районах назначать своих сотрудников, чтобы все лекарства шли по назначению, а не так, как раньше, уходило ящиками, но до инвалидов не доходило. За восемь месяцев мы вылечили 221 человека. В течение двух месяцев мы отправили в Россию на лечение 40 человек. Такой работы в фонде никогда не было, тем более при таких условиях. Раньше в год мы лечили пять человек", - сказал Ашуа в эфире радио Sputnik Абхазия.