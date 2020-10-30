Васильев о выборах президента в США: дело не в том, как проголосуют, а как подсчитают

Главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук, доктор экономических наук Владимир Васильев, анализируя обстановку в США перед выборами, рассказал, как могут развиваться события в стране после выборов.

Досрочное голосование и недостаточный уровень открытости наряду с большим потоком фейков вызывают вопросы у российских наблюдателей, которые следят за выборами в США, сообщили они РИА Новости.

Российские наблюдатели дистанционно следят за выборами в США, которые намечены на 3 ноября, досрочное голосование уже идет. Будут избраны президент, треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.

Радио Васильев о выборах президента в США: дело не в том, как проголосуют, а как подсчитают

"Сегодня в Америке сложилась такая уникальная ситуация, которую можно определить просто: дело не в том, как проголосуют, а в том, как подсчитают. Этот подсчет голосов может привести к нескольким последствиям. Во-первых, может спровоцировать массовые беспорядки, выступления различного рода групп, которые могут устроить не только пикетирование, но и налеты на избирательные участки. Второе. Если вмешаются судебные инстанции, то будет то же самое – оказано давление на деятельность судебных органов, которые должны принять решение, например, о пересчете голосов или признать какое-то количество бюллетеней недействительными", – сказал Владимир Васильев в эфире радио Sputnik.

Основные претенденты на президентский пост – действующий глава государства, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден.