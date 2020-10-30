Скорик рассказала, когда заболеваемость COVID-19 в Абхазии пойдет на спад

Ранее в интервью радио Sputnik Абхазия министр здравоохранения Тамаз Цахнакия заявил о том, что Абхазия еще не достигла плато заболеваемости COVID-19, по предварительным оценкам эпидемиологов, это произойдет через две недели. После выхода на плато заболеваемости, должно произойти постепенное снижение, отметил он.

Своим мнением о том, можно ли говорить о плато заболеваемости в условиях Абхазии и когда наступит долгожданное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, в эфире радио Sputnik Абхазия поделилась глава СЭС Людмила Скорик.

Радио Скорик: не надо брать направленность, что каждый должен переболеть коронавирусом

"В Республике Абхазия свои законы и люди. Очень много людей неверящих, тех, которые только сейчас поняли, что эта инфекция грозит и Абхазии. И потому что осознание этой инфекции только происходит, пока рано говорить о пиках, плато, снижении заболеваемости. Все зависит от нас с вами. Если мы наконец-то поймем, что не нужно болеть этим заболеванием, и с сегодняшнего дня начнем соблюдать все требования, которые в той же соседней России уже соблюдаются давно, то мы сможем говорить о том, что в Республике Абхазия начнет постепенно снижаться заболеваемость. Ограничения, которые были введены в Абхазии с 5 октября, постепенно приобретают мощный характер, и мы соблюдаем много требований. Естественно, дается какой-то эффект, заболеваемость потихоньку, но не массово, снижается. В лаборатории мы ощущаем, что меньше привозится забранного биоматериала, то есть становится меньше пациентов. Меньше становится тяжелой формы заболевания. Снижается загрузка Гудаутского госпиталя. Если и дальше мы будем эти требования соблюдать, то да, где-то к середине ноября у нас пойдет снижение (заболеваемости – ред.). Это не плато. В Абхазии в рамках нашего менталитета, в рамках наших законов не может быть резкого увеличения или резкого падения заболеваемости. Не надо брать направленность, что все мы должны переболеть. У каждого свое здоровье, никто из нас не знает, какой иммунитет, как он конкретно отреагирует на заболевание. У нас встречаются тяжелые случаи у молодых и легкие случаи у пожилых", - отметила Скорик на радио Sputnik.